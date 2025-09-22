Sucesos

La Policía Nacional detiene en Elche dos hombres por robar en una cafetería y en una empresa

El análisis de las pruebas que ambos dejaron en el lugar de los hechos han sido determinantes para su identificación

David Alberola García

Elche |

Agente de la Policía Nacional. | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos hombres por robos en establecimientos de la ciudad.

Uno de los arrestados está acusado de perpetrar un robo en una cafetería del centro de la ciudad y el otro detenido lo hizo en la furgoneta y las oficinas de una empresa.

Los dos arrestados tienen 49 años de edad y en los dos casos la investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche.

El autor del robo en la cafetería accedió a su interior fracturando con una piedra el cristal de la puerta de acceso. Sustrajo 2.100 euros y dejó en el lugar de los hechos pruebas a partir de las que pudo ser identificado.

El hombre detenido por este hecho fue arrestado en la penitenciaria donde estaba recluido.

Por otro lado, el detenido por el robo en la empresa saltó la valla perimetral de la nave de la misma para, en primer lugar, robar en la furgoneta estacionada en el parking y, a continuación, accedió a la oficina forzando la puerta de acceso con una pata de cabra, apoderándose de 700 euros en efectivo.

Las pruebas halladas por los agentes en el lugar también fueron determinantes para la identificación del hombre.

