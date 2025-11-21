La Policía Nacional detiene en Elche a cuatro integrantes de un grupo especializado en el robo en viviendas

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de delincuentes muy activo dedicado a perpetrar robos con fuerza en viviendas.

La investigación se inició tras detectar agentes de la Comisaria de Elche el pasado mes de septiembre a dos hombres en el interior de un edificio de la ciudad a altas horas de la madrugada y en varias noches consecutivas.

Los agentes policiales sospecharon que podrían estar preparando la comisión de robos con fuerza en domicilios.

El operativo puesto en marcha se ha saldado con el arresto de cuatro hombres a los que se atribuyen hasta once robos con fuerza en domicilio de distintos puntos de la Comunitat Valenciana y de la Región de Murcia.

Los detenidos se desplazaban a España en binomios de trabajo, permaneciendo dos o tres meses aproximadamente, y abandonando a continuación el país, lo que dificultaba las labores de investigación.

Recorrían las calles a pie en turno de mañana, adoptando numerosas medidas de seguridad para evitar ser detectados tanto por el vecindario como por cualquier patrulla policial.

Además, marcaban previamente las puertas usando hilos de silicona para detectar la ausencia de moradores en el interior. Tras seleccionar la vivienda en la que robaban, accedían al interior de la misma aperturando su puerta principal con técnicas como el ganzuado, magic key, bumping o impressioning, que permiten acceder a las viviendas sin causar signos visibles de fuerza en las cerraduras.

Según ha explicado la Policía Nacional, el botín del que se apoderaban los delincuentes era dinero en efectivo, joyas y relojes de alto valor, objetos que les servían tanto para su subsistencia en España como para enviar beneficios a su país mediante empresas especializadas en el envío de dinero.

Todos los integrantes de la célula desarticulada fueron interceptados en Elche tras cometer un robo en una vivienda. Todos ha ingresado en prisión por orden del juez, al tiempo que uno de los arrestados tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de Austria, donde está implicado en al menos nueve robos en domicilios cometidos en 2022.

La investigación continúa abierta puesto que la Policía Nacional sigue realizando gestiones con las joyas que se han podido recuperar para devolvérselas a sus propietarios.