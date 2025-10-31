Esta en búsqueda desde 2023

La Policía Nacional detiene en el aeropuerto Alicante-Elche a una mujer reclamada por Polonia por una estafa

Aterriza en un vuelo procedente de Irlanda

Onda Cero Elche

Elche |

Foto de archivo de agentes de la Policía Nacional en el aeropuerto Alicante-Elche.
Foto de archivo de agentes de la Policía Nacional en el aeropuerto Alicante-Elche. | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ a una mujer que aterrizó en un vuelo procedente de Irlanda y sobre la que recae una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) dictada por las autoridades de Polonia por un delito de estafa.

La arrestada, que tiene 27 años de edad, fue interceptada tras el aterrizaje del avión en el que viajaba y después de constatarse que esa orden de detención estaba vigente desde septiembre del año 2023.

Según ha informado la Policía Nacional este viernes, los hechos por los que era buscada fueron cometidos en el año 2022, en el municipio polaco de Poraz. La ahora detenido, con el fin de obtener un beneficio económico, engañó, junto con otras personas, a un tercero haciéndose pasar por trabajadores de un banco en el que la víctima tenía depositado su dinero, y tras hacerle creer que su cuenta había sido robada y que para asegurar su dinero debía transferirlo a otra cuenta la cual estaba a nombre de los estafadores, llegaron a estafarle la cantidad de 25.400 zloty polaco (moneda oficial de Polonia), hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de ocho años de prisión.

La mujer detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, que es el órgano encargado de realizar los trámites para su extradición.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer