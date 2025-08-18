La Policía Nacional desmantela en Petrer una plantación con más de 700 plantas de marihuana

La Policía Nacional ha detenido en Petrer a un hombre acusado de tener un cultivo de marihuana con 741 plantas en el interior de una parcela urbana de más de 5.000 metros cuadrados de superficie, donde también se han encontrado nueve armas de distinto tipo y un enganche ilegal a la red eléctrica.

Armas que poseía el detenido por la Policía Nacional en Petrer. | Policía Nacional

Desde el inicio de la investigación, los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía encontraron signos característicos de la presencia en ese lugar de una plantación de marihuana, tales como un fuerte olor característico de cultivos de esa planta, especialmente intenso por encontrarse las plantas en una fase avanzada de crecimiento; ruidos constantes de maquinaria, cortes frecuentes en el suministro eléctrico y filtraciones de agua.

El inmueble disponía de dos aparatos de aire acondicionado parcialmente ocultos y una zona más protegida donde se encontraban más equipos de ventilación.

En el registro de esa finca se ha intervenido las más de 700 plantas de marihuana citadas, que se encontraban en distintas fases de crecimiento, más de seis kilos de cogollos de marihuana recolectados, así como dos pistolas, escopetas y un rifle.

También se han intervenido 3.300 euros en efectivo.

El detenido, que tiene de 44 años de edad, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elda.