Sucesos

La Policía Nacional desmantela un grupo con plantaciones de marihuana en Elda, Petrer, Novelda y Aspe

Tenía capacidad para producir de 50 a 100 kilos de cogollos de marihuana al trimestre

David Alberola García

Elche |

Una de las plantaciones de marihuana desmantelada por la Policía Nacional al grupo que operaba en Elda, Petrer, Novelda y Aspe.
Una de las plantaciones de marihuana desmantelada por la Policía Nacional al grupo que operaba en Elda, Petrer, Novelda y Aspe. | Policía Nacional

La Policía Nacional ha desarticulado un entramado que tenía repartidos cultivos de marihuana por Elda, Petrer, Novelda y Aspe.

Se ha identificado a nueve personas de los que cuatro han sido puestos a disposición judicial, entre ellos un menor de edad, que ha quedado bajo custodia de la Fiscalía de Menores.

La organización interceptada tenía capacidad para producir de 50 a 100 kilos de cogollos de marihuana al trimestre.

Los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía han desmantelado ocho cultivos de marihuana. Cinco de ellos estaban en Elda y los restantes tres en Petrer, Novelda y Aspe.

Durante el operativo desplegado se han incautado más de 2.200 plantas de marihuana.

El grupo utilizaba uno de los emplazamientos desmantelados como “centro de producción de esquejes”, seleccionando así las de mayor calidad en una sala especial, donde se hallaron 25 plantas tipo madre bajo luz directa proporcionada por lámparas de alta intensidad lumínica y aparatos de extracción de aire.

La Policía Nacional cree que los beneficios obtenidos por la venta de la marihuana producida eran reinvertidos para el crecimiento del negocio ilícito, buscando nuevas localizaciones para la instalación de otros cultivos, que eran dotados de aparataje eléctrico y otros dispositivos necesarios y que podían alcanzar un valor próximo a los 100.000 euros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer