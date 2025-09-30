La Policía Nacional desmantela un grupo con plantaciones de marihuana en Elda, Petrer, Novelda y Aspe

La Policía Nacional ha desarticulado un entramado que tenía repartidos cultivos de marihuana por Elda, Petrer, Novelda y Aspe.

Se ha identificado a nueve personas de los que cuatro han sido puestos a disposición judicial, entre ellos un menor de edad, que ha quedado bajo custodia de la Fiscalía de Menores.

La organización interceptada tenía capacidad para producir de 50 a 100 kilos de cogollos de marihuana al trimestre.

Los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía han desmantelado ocho cultivos de marihuana. Cinco de ellos estaban en Elda y los restantes tres en Petrer, Novelda y Aspe.

Durante el operativo desplegado se han incautado más de 2.200 plantas de marihuana.

El grupo utilizaba uno de los emplazamientos desmantelados como “centro de producción de esquejes”, seleccionando así las de mayor calidad en una sala especial, donde se hallaron 25 plantas tipo madre bajo luz directa proporcionada por lámparas de alta intensidad lumínica y aparatos de extracción de aire.

La Policía Nacional cree que los beneficios obtenidos por la venta de la marihuana producida eran reinvertidos para el crecimiento del negocio ilícito, buscando nuevas localizaciones para la instalación de otros cultivos, que eran dotados de aparataje eléctrico y otros dispositivos necesarios y que podían alcanzar un valor próximo a los 100.000 euros.