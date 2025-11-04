La Policía Nacional desmantela dos plantaciones de marihuana en viviendas de Elda y Petrer

La Policía Nacional ha desmantelado en dos plantaciones de marihuana en sendos domicilios de Elda y Petrer.

El operativo desplegado ha sido llevado a cabo por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elda-Petrer. Se han intervenido 465 plantas de marihuana y se ha arrestado a un hombre de 36 años que ha sido puesto a disposición judicial y al que se atribuye un presunto delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico ya que las dos viviendas en las que estaban las plantaciones presentaban un enganche ilegal a la red eléctrica.

Las dos plantaciones tenían un sofisticado sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire extracción y focos luminiscentes.

La investigación se inició a raíz de quejas vecinales sobre la posible existencia de una plantación de marihuana tipo indoor ubicada en un domicilio del municipio de Elda.

Los agentes realizaron vigilancias en torno a la vivienda denunciada pudiendo constatar que el ahora arrestado entraba y salía asiduamente de la misma.

Además, las pesquisas llevaron a los agentes a comprobar la ubicación de otro domicilio en la localidad de Petrer, que era donde el investigado residía y que también albergaba una plantación de marihuana.