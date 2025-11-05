La Policía Nacional desarticula un grupo que cultivaba marihuana en plantaciones de Elche, Petrer y San Miguel de Salinas.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización integrada por ciudadanos de origen albanés que estaba dedicada al cultivo masivo de marihuana y que tenía cuatro plantaciones en distintos puntos de la provincia de Alicante. Dos de ellas estaban localizadas en Elche, una en Petrer y otra en el municipio de San Miguel de Salinas.

En Elche, el grupo tenía dos plantaciones de marihuana. Ambas estaban en naves industriales. Una de ellas estaba localizada en la pedanía de Torrellano.

Además, durante la operación llevada a cabo se ha practicado el registro de un chalé en Crevillent y otro en Petrer. Este último era en la que residía el integrante del grupo que se considera el cabecilla del entramado desarticulado.

El operativo desplegado se ha saldado con la detención de seis personas, cinco hombres y una mujer, el desmantelamiento de cuatro plantaciones de marihuana, la incautación de 1.467 plantas en diferentes estados de floración, así como de seis cajas con esquejes y 115 gramos de cogollos.

A los arrestados, que tienen edades entre los 19 y 51 años, se les atribuyen los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.

El grupo distribuía la marihuana que cultivaba por distintos países de Europa.