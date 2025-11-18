Desarticulado un grupo especializado en el robo en viviendas por la técnica del ‘hilo invisible’ que ha actuado en Elche

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en robos en viviendas mediante la técnica conocida como del 'hilo invisible’ a cuyos miembros se les atribuyen robos con fuerza en pisos de la provincia de Alicante y de la Región de Murcia. Entre las ciudades en las que actuó la organización está Elche.

Según la Policía Nacional, los integrantes del grupo tenían un alto grado de especialización en la comisión de robos y en la utilización de técnicas complejas para proceder a la apertura de las puertas de acceso a las viviendas.

Se ha detenido a cinco personas que tras ser puestas a disposición judicial han ingresado en prisión provisional.

La Policía Nacional ha constatado que la organización estaba asentada en Torrevieja y se desplazaba de forma itinerante a los municipios en los que actuaba.

Con el objetivo de conocer si los dueños de las viviendas accedían o salían de ellas, los implicados marcaban las viviendas con un hilo de pegamento transparente. Posteriormente volvían a la zona y comprobaban si ese hilo había desaparecido o no. En caso de no estar constaban que la puerta había sido abierta y en el supuesto contrario que no había ocurrido eso con lo que era posible que los moradores no estuvieran dentro.

Para entrar en la vivienda, utilizando herramientas muy especializadas para abrir la puerta por medio de técnicas como bumping, magic key e impressioning.

A los arrestados se les imputa la comisión de 26 robos con fuerza.

En la investigación ha participado agentes de las Comisarías de Policía Nacional de Cartagena, Elche y Murcia.

Los detenidos robaban efectos como relojes de alta gama, de joyas, teléfonos móviles y dinero en efectivo.