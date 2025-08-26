La Policía Local de Santa Pola sanciona a un hombre por manipular la placa de la matrícula de su motocicleta

La Policía Local de Santa Pola ha incoado expediente sancionador por presunta falsedad documental a un hombre que presuntamente manipuló dos caracteres de la matrícula de una motocicleta de gran cilindrada de su propiedad que tiene capacidad para alcanzar los 300 kilómetros por hora.

El objetivo de esa acción era evitar ser detectado por los sistemas de control y seguridad vial.

Así lo ha desvelado este martes la Policía Local de la villa marinera a través de sus canales oficiales de información ciudadana.

Destaca que en la identificación del propietario de la moto fue decisiva la intervención de un agente fuera de servicio.

También se investiga si el implicado dispone de permiso de conducir en vigor dado que el hombre aún no ha acreditado que lo tenga.

Además, la Policía Local de la localidad marinera ha contactado con la Dirección General de Tráfico y con otras poblaciones con el objetivo de comprobar si podría haber cometido otros delitos contra la seguridad vial utilizando la matrícula modificada.