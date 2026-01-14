La Policía Local de Petrer denuncia a un conductor por huir de un accidente y dar positivo por consumo de alcohol

La Policía Local de Petrer ha identificado a un conductor que, tras verse implicado en un aparatoso accidente de circulación, fue sometido a un test de alcoholemia en el que triplicó la tasa máxima permitida para conducir.

El implicado, huyó del lugar del accidente de tráfico, que tuvo lugar en la avenida de Hispanoamérica, pero fue interceptado más tarde en la zona centro de la localidad, siendo sometido en ese momento al test de alcoholemia. Al registrar el mismo un resultado en valores penales, se han instruido diligencias judiciales.

Además, según ha explicado la Policía Local de Petrer en sus redes sociales, ha incoado una denuncia administrativa contra ese conductor por abandonar un accidente de tráfico sin facilitar los datos, conforme está fijado en el Reglamento General de Circulación.

El hombre se puede enfrentar ahora a la retirada del carné de conducir por un periodo de uno a tres años, sin descartarse incluso una posible pérdida definitiva del mismo, así como a multas, la imposición de trabajos comunitarios o a penas de prisión.