También Alicante y Agost

La Policía Local de nueve municipios del Medio y Alto Vinalopó compartirán sistema de comunicación

Para mejorar la respuesta ante emergencias, catástrofes o incidencias que excedan el ámbito de actuación de un sólo municipio

David Alberola García

Elche |

Los cuerpos de Policía Local de once municipios de la provincia, entre los que hay nueve de las comarcas del Medio y Alto Vinalopó, han acordado impulsar un sistema común de comunicación y coordinación intermunicipal con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias, catástrofes o incidencias que excedan el ámbito de actuación de un sólo municipio.

Los municipios del Vinalopó adheridos a la iniciativa son Petrer, Monóvar, Aspe, Elda, Monforte del Cid, Novelda, Pinoso, Sax y Villena. Junto a ellos, forman parte del proyecto los cuerpos de Policía de Local de Alicante y de Agost

Esa unión ha sido promovida por las jefaturas de Policía Local de Petrer y Monóvar y va a provocar que todos esos municipios dispongan de una red de comunicaciones vía radio compartida, que permitirá actuar con mayor eficacia y rapidez en situaciones sobrevenidas que requieran una coordinación inmediata, tal y como ha puesto en valor Irene Navarro, alcaldesa petrerense.

De manera experimental, la red de comunicación intermunicipal se va a poner en marcha el 3 de noviembre, una vez que se hayan armonizado los sistemas de walkie-talkie y los protocolos de comunicación vía radio de los diferentes cuerpos de Policía Local.

Esa fase inicial permitirá comprobar la operatividad del sistema y la iniciativa surge con la vocación de poder ampliar la red a otros municipios que deseen adherirse, con el objetivo de consolidar un modelo de cooperación supramunicipal en materia de seguridad ciudadana.

