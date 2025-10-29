La Policía Local de Elda multa a un hombre tras sorprenderlo depositando escombros en un contenedor de basura

La Policía Local de Elda ha sancionado a un hombre que fue sorprendido in fraganti cuando realizaba un vertido ilegal de escombros en unos contenedores de basura ubicados en las inmediaciones del Hospital General del municipio de la comarca del Medio Vinalopó, concretamente en la calle Malva.

Por ese vertido, el implicado se enfrenta a una infracción calificada como ‘grave’ en la ordenanza municipal de Civismo y Convivencia, que prevé una sanción económica que puede alcanzar hasta los 1.500 euros.

Además, el vehículo que usaban el hombre para transportar los escombros que estaba depositando carece de ITV por lo que también ha sido denunciado por esa irregularidad.

Desde el Ayuntamiento eldense se ha recordado que la Policía Local realiza regularmente controles en torno a vertidos ilegales en diferentes puntos, como las inmediaciones de la Estación de Monóvar, la zona del instituto La Melva o la carretera de Sax, entre otras.

“Este tipo de vigilancias se realizan para detectar a personas que realizan vertidos de escombros, plásticos, enseres, productos químicos, restos de poda y cualquier otro resto que deberían ser depositado en el Ecoparque", ha señalado Silvia Ibáñez, concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez, que también ha incidido en que los ciudadanos pueden llevar sus residuos (escombros, chatarra, plásticos y cualquier otro resto) al Ecoparque, que está abierto de martes a viernes, de 10.00 horas a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 horas a 19.00 horas por las tardes, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

La recogida de los residuos por parte del Ecoparque no tiene coste alguno y se pueden depositar muebles, electrodomésticos y otros voluminosos.