La Policía Local de Elda multa a un hombre sorprendido vendiendo cachorros de perro en la calle

La Policía Local de Elda ha incoado expediente sancionador a un vecino de la localidad que fue sorprendido por los agentes cuando trataba de vender cachorros de perro en la vía pública.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia contempla como infracción administrativa ‘muy grave’ la cría, tenencia y venta sin licencia de perros potencialmente peligrosos, como es el caso de los ejemplares de raza American Stanford que trataba de vender el denunciado. Esa infracción está sancionada con multas que oscilan entre los 2.400 y los 15.000 euros.

La actuación policial estuvo motivo por la denuncia de un vecino que observó al hombre tratando de vender los cachorros, que tiene unas dos semanas de vida. Los llevaba en una caja de cartón.

Una vez en el lugar, los agentes de la Policía Local de Elda comprobaron que, efectivamente, el hombre ofrecía los animales a cambio de dinero, por lo que fue informado de que iba a ser sancionado por la comisión de varias infracciones recogidas en la Ordenanza Municipal. Además, los animales fueron requisados y entregados a una protectora de animales del municipio que se ha hecho cargo de ellos.

Asimismo, los efectivos policiales se desplazaron al domicilio del implicado donde hallaron una perra de unos cuatro años de edad y que podría ser la madre de los cachorros.