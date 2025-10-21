La Policía Local de Elche detiene a un hombre con una pistola cargada de munición real

La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre en la partida de Carrús al que se le ha intervenido una pistola cargada con munición real. La llevaba en el interior de un vehículo de alquiler, con matrícula extranjera, que conducía y que fue interceptado en un control policial.

El arma de fuego también presentaba su número de serie manipulado.

El arrestado es de nacionalidad lituana y la investigación continúa abierta para esclarecer el origen del arma y determinar si el detenido puede estar implicado en hechos delictivos.