La Policía Local de Elche detiene a un hombre acusado de provocar el incendio de dos coches y una zona de vegetación en La Marina

La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre acusado de provocar varios incendios en distintos puntos de la pedanía de La Marina, que afectaron a vehículos y zonas de vegetación.

La actuación policial estuvo motivada por la llamada de un ciudadano que alertaba del incendio en vehículo. Durante las siguientes horas, se registraron otros focos de incendio tanto en la avenida Alegría de la pedanía ilicitana, donde otro coche fue calcinado, como en el camino del Cementerio, donde ardieron pinos y matorrales.

En todos los casos se requirió la intervención urgente de los bomberos de Elche.

Los agentes de la Policía Local recopilaron datos de testigos presenciales de los hechos, que coincidían en la descripción de la persona sospechosa de provocar esos incendios y gracias a esa información, tras una batida en la zona del camino del Cementerio, en coordinación con la Policía Local de San Fulgencio, se localizó al arrestado, que, además, según la policía, presentaba en sus manos muestras de haber estado en contacto con fuego.

Por otro lado, los efectivos de bomberos encontraron bajo las ruedas de los vehículos incendiados material inflamable, lo que podría ser el origen del fuego.

El hombre fue detenido por los agentes de la Policía Local que lo pusieron a disposición de la Guardia Civil.