La Policía Local de Elche y el Ayuntamiento imparten cursos sobre la ordenanza de patinetes eléctricos que se activará en 2026

La Escuela de Seguridad Vial ‘Pedro Tenza’ de Elche ha comenzado a impartir cursos que versan sobre la nueva ordenanza municipal de patinetes eléctrico que entrara en vigor en el municipio ilicitano el próximo día 1 de enero.

Esos talleres, que también tienen parte práctica en la pista del Parque Infantil de Tráfico, se desarrollan los sábados en horario de mañana.

Además, se van a llevar a cabo charlas en los colegios y otras dirigidas a familias. Estas últimas van a arrancar el próximo lunes por la tarde (a las 19:00 horas) en el centro de congresos de Elche.

En esas charlas se informa de todos los aspectos de la nueva ordenanza de patinetes y nociones de seguridad a la hora de circular con ese vehículo.

Durante la presentación de las acciones informativas en torno a las reglas de uso del patinete eléctrico, Chicho Fernández, director de la Escuela de Seguridad Vial ‘Pedro Tenza’ ha explicado algunas de las características básicas de la ordenanza municipal sobre la circulación de ese tipo de vehículos que entrará en vigor el 1 de enero.

El coordinador de la Escuela de Seguridad Vial ‘Pedro Tenza’ ha destacado que en los últimos tiempos el uso del patinete eléctrico en el municipio ha crecido de manera exponencial, hasta el punto de estar superando al de bicicletas.

Eso, ha añadido, también provoca un crecimiento significativo de los accidentes de circulación con patinetes eléctricos implicados.

Por su parte, María Bonmatí, concejala de Educación en el Ayuntamiento de Elche, ha puesto en valor todas las acciones informativas que se impulsan.