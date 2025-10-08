Sucesos

La Policía Local de Crevillent detiene a un hombre tras romper retrovisores y cristales en 16 vehículos

La llamada de un vecino activa el operativo de búsqueda del implicado

David Alberola García

Elche |

Imagen de archivo de un agente de la Policía Local de Crevillent.
Imagen de archivo de un agente de la Policía Local de Crevillent. | Onda Cero Elche

La Policía Local de Crevillent ha detenido a un hombre acusado de provocar daños en hasta dieciséis vehículos que estaban aparcados en la vía pública a los que rompió retrovisores y cristales.

El aviso de un ciudadano puso en alerta a la Policía Local crevillentina que rápidamente movilizó una patrulla al lugar indicado por el testigo de los hechos comprobando la denuncia y activando un operativo de localización del implicado en el que participaron varias dotaciones policiales.

La búsqueda dio sus resultados poco después de iniciarse, pudiéndose interceptar al hombre tras constatar que coincidía plenamente con la descripción física y de vestimenta facilitada por el ciudadano que alertó de lo que estaba ocurriendo.

El hombre fue identificado y detenido, habiéndose incoado contra él una denuncia por un presunto delito de daños continuados. El arrestado ha sido puesto también a disposición judicial.

Desde la Policía Local de Crevillent se ha destacado que los propietarios de los vehículos que sufrieron daños por la acción del detenido deben de presentar la correspondiente denuncia para reclamar los daños ocasionados.

