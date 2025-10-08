La Policía Local de Crevillent detiene a un hombre tras romper retrovisores y cristales en 16 vehículos

La Policía Local de Crevillent ha detenido a un hombre acusado de provocar daños en hasta dieciséis vehículos que estaban aparcados en la vía pública a los que rompió retrovisores y cristales.

El aviso de un ciudadano puso en alerta a la Policía Local crevillentina que rápidamente movilizó una patrulla al lugar indicado por el testigo de los hechos comprobando la denuncia y activando un operativo de localización del implicado en el que participaron varias dotaciones policiales.

La búsqueda dio sus resultados poco después de iniciarse, pudiéndose interceptar al hombre tras constatar que coincidía plenamente con la descripción física y de vestimenta facilitada por el ciudadano que alertó de lo que estaba ocurriendo.

El hombre fue identificado y detenido, habiéndose incoado contra él una denuncia por un presunto delito de daños continuados. El arrestado ha sido puesto también a disposición judicial.

Desde la Policía Local de Crevillent se ha destacado que los propietarios de los vehículos que sufrieron daños por la acción del detenido deben de presentar la correspondiente denuncia para reclamar los daños ocasionados.