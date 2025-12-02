La población censada crece en Elche, Crevillent y Santa Pola en más de 4.900 personas en el último año

La cifra de habitantes en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó ha crecido en el último año. Ese incremento se ha cifrado en 4.913 ciudadanos y ciudadanas.

Según el último informe poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado este martes, el censo de habitantes en Elche ha sumado en el último año (enero 2024 – enero 2025) un total de 3.258 ciudadanos, situándose en la actualidad en 245.575 residentes.

En los últimos cinco años, desde 2021, ese censo ha experimentado un incremento de 9.250 personas.

Del total de residentes en el municipio, 121.386 son hombres y 124.184 son mujeres.

En virtud de la estadística del INE, la población extranjera censada en Elche supera en la actualidad las 35.000 personas, destacando las de nacionalidad iberoamericana, con más de 12.000 ciudadanos y ciudadanas.

Además, en el municipio ilicitano hay censadas 27 personas apátridas.

Datos en Crevillent y Santa Pola

En Crevillent, la población censada ha aumentado de 2024 a 2025 en 450 ciudadanos y ciudadanas, al tiempo que los residentes de nacionalidad extranjera se cifra en estos momentos en 4.552 residentes y la española. El padrón municipal crevillentino suma a día de hoy un total de 30.800 censados.

En Santa Pola, el crecimiento experimentado se ha cifrado en 1.205 residentes. La villa marinera cuenta en estos momentos con 39.622 censados, de los que 29.900 son de nacionalidad española y 9.700 extranjeros.