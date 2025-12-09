El pleno municipal de Elda acuerda solicitar que sus Moros y Cristianos sean Fiestas de Interés Turístico Internacional

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Elda ha acordado en su última sesión solicitar a la Generalitat que tramite ante la Secretaría de Estado de Turismo la declaración de los Moros y Cristianos de la localidad como Fiestas de Interés Turístico Internacional.

Esa declaración culminará el proceso iniciado tras la declaración de las fiestas eldenses como de Interés Turístico Nacional en noviembre del año 2020.

El alcalde de Elda, el socialista Rubén Alfaro ha destacado que esa declaración supondría “un reconocimiento a los festeros y al trabajo de las personas que forman las comparsas que con su esfuerzo mantienen las fiestas”. Ha añadido que, para el municipio de la comarca del Medio Vinalopó, conllevaría “un atractivo añadido y un reconocimiento a la industria y al comercio relacionado con las fiestas”.

Residencia de la tercera edad ‘El Catí’

Por otro lado, también por unanimidad, la Corporación ha acordado exigir a la Generalitat Valenciana la reapertura de la residencia de la tercera edad 'El Catí'. En la resolución plenaria aprobada, se recuerda que la reforma integral de ese centro finalizó el pasado año pese a lo que en la actualidad “aún no funciona al completo”.

La propuesta, que ha sido impulsada por la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del Departamento de Salud de Elda, pide recuperar las 85 plazas residenciales y activar las 40 plazas del Centro de Día, además de dotar al centro de la plantilla necesaria.