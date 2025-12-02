El pleno del Ayuntamiento de Santa Pola acuerda la disolución de la ADL que ya no existirá en enero

El pleno municipal del Ayuntamiento de Santa Pola ha dado luz verde a la ejecución de la disolución con fecha 31 de diciembre de este año de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) de la localidad.

Los trabajadores que realizaban su tarea en ese organismo público van a ser integrados en la plantilla municipal a partir del 1 de enero de 2026, al tiempo que, según ha incidido el equipo de gobierno en la villa marinera, la desaparición de la ADL “no conlleva la supresión de ninguno de los servicios que vienen prestando” sino que, a partir de ahora, los va a ofrecer “directamente el Ayuntamiento con los mismos puestos de trabajo”.

La disolución de ese organismo ha sido aprobada con los votos favorables de los grupos municipales del PP, PSOE y Vox, contando con la abstención de Més Santa Pola.

Reconocimiento a trabajadores municipales jubilados

Por otro lado, durante la sesión se acordó la concesión de la insignia de Santa Pola a los nueve trabajadores municipales jubilados en el presenta año. La entrega se llevará a cabo antes de finalizar este mes.

Turno de mociones

En el turno de Mociones, por unanimidad se aprobaron las dos presentadas por el Grupo Socialista. En una se insta estudiar y promover la organización de una feria intercultural en la localidad, mientras que en la segunda, incorporando una enmienda del PP, se ha acordado apoyar a todas las mujeres y hombres afectados por los fallos en los cribados preventivos de cáncer, en caso de que los hubiere, así como seguir publicando en las redes del ayuntamiento los manifiestos anuales de los días mundiales para la prevención de estos tres tipos de cáncer.

Asimismo, se ha impulsado continuar trabajando con la Conselleria de Sanidad para reforzar los servicios de Radiología de los hospitales públicos, exigir al Ministerio de Sanidad el aumento de plazas para formación vía MIR de nuevos especialistas en Radiodiagnóstico, Obstetricia y Ginecología, así como Aparato Digestivo ante la falta de especialistas, y exigir que no vuelva a eliminarse la segunda lectura de las mamografías en el cribado del cáncer de mama como sucedió en marzo de 2023.