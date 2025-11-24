El pleno del Ayuntamiento de Elche aprueba por unanimidad que el nuevo pabellón inclusivo se llame de 'Sara Marín y María Díez’

El pabellón deportivo inclusivo de Elche, construido en el entorno del centro comercial L’Aljub, llevará el nombre de Sara Marín y María Díez en reconocimiento a las dos deportistas ilicitanas.

Así lo ha acordado este lunes el pleno del Ayuntamiento de Elche en el turno de Mociones. En él, Compromís llevaba la propuesta de que se bautizara como ‘Sara Marín Fernández’, pero al inicio de ese turno de Mociones, antes del debate de la moción de Compromís, el alcalde Pablo Ruz, del PP, ha recurrido a la figura de una Proposición de Alcaldía para plantear la propuesta que, finalmente se ha aprobado por unanimidad.

Distanciamiento con el PSOE

El debate de esa propuesta del alcalde ha sacado a relucir de manera el distanciamiento entre PP y PSOE. El portavoz socialista, Héctor Díez, ha lamentado que ese planteamiento en torno al nombre del pabellón inclusivo se haya llevado al pleno sin hablarla antes con la oposición municipal. Ha preguntado qué ha ocurrido para que, “tras el verano”, el gobierno local haya dejado de tratar de consensuar asuntos con los partidos de la bancada de la oposición.

La motivación de ello por parte del alcalde ha sido que, tras la época estival, “en el mes de septiembre”, los socialistas “rompieron todos los puentes” del diálogo después de que en una comparecencia pública “desvelara”, ha insistido, la dirección de la vivienda particular del alcalde.

El portavoz socialista ha recordado al primer edil ilicitano episodios polémicos en anteriores legislaturas que han enfrentado al PSOE y al PP que, ha defendido, no afectaron a la búsqueda de consensos en el Ayuntamiento.

Desde Compromís per Elx su portavoz es Esther Díez también ha lamentado que el equipo de gobierno no haya buscado un consenso previo con la oposición municipal en torno al nombre del pabellón deportivo.