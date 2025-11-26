La plataforma telemática de Parkiduo de la UMH de Elche llega a Madrid y se prepara para estar en Barcelona

La empresa Parkiduo del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha desplegado en Madrid su plataforma telemática que conecta a usuarios que buscan plazas de aparcamiento de garaje por franjas horarias.

Con ello, tras lanzarla en Elche, la citada plataforma telemática ha sido implantada en Alicante, Valencia y desde ahora en la capital de España. Próximamente también va a desembarcar en Barcelona.

La empresa Parkiduo inició su actividad en el año 2023, cuenta actualmente con más de 2.500 usuarios registrados y con cerca de medio centenar de acuerdos entre particulares.

Parkiduo funciona como una red de personas que se conectan para aprovechar mejor los espacios urbanos, ofreciendo o buscando plazas de garaje por franjas horarias y a largo plazo. Es decir, aquellas personas que cuentan con una plaza que no usan durante determinadas horas del día pueden ofrecerla a alguien que le dé uso en ese periodo de tiempo.

Además, la empresa del Parque Científico ofrece acompañamiento durante todo el proceso y se encarga de la gestión del contrato de alquiler una vez cerrado el acuerdo.

“La principal ventaja es la comodidad de disponer de una plaza de garaje próxima a tu ubicación pagando la mitad de precio del alquiler; son precios muy competitivos frente a otras opciones de aparcamiento”, ha señalado Laura Sempera, CEO de Parkiduo.