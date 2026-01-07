REIVINDICACIÓN

La Plataforma por la reversión del Hospital del Vinalopó pide una reunión presencial con Pérez llorca

En un comunicado que hoy han hecho público afirman que el nuevo presidente de la Generalitat tiene la obligación de escucharles

Mayte Vilaseca

Elche |

Hospital Universitario del Vinalopó
Hospital Universitario del Vinalopó | Ribera Salud

La plataforma por la reversión de la gestión privada del área de salud del Hospital del Vinalopó ha anunciado en un comunicado hecho público este miércoles, que se han dirigido personalmente al president de la generalitat Juanfran Pérez Llorca a fin de exigir que esta gestión sanitaria vuelva a ser cien por cien pública.

En el escrito remitido al nuevo presidente de la Generalitat le piden además una reunión personal para trasladarle esta petición formalmente. Afirman que el malestar de los usuarios de esta zona de salud va en aumento y confían en que, a diferencia de Carlos Mazón, el nuevo jefe del Consell les escuche personalmente.

