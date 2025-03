La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó se concentra de nuevo este sábado

La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó de Elche ha convocado para este sábado una concentración junto al centro sanitario para mostrar su rechazo a la decisión de la Generalitat Valenciana de prorrogar en cinco años la concesión administrativa para la gestión del departamento de salud Elx-Crevillent, que es el que encabeza el hospital.

La concentración se ha convocado a partir de las 11:00 horas.

La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó insiste en que no devolver esa área de salud a la gestión directa de la Conselleria de Sanidad supone primar el negocio frente a la salud de la ciudadanía.

Desde la Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó de Elche se asegura que la decisión de prorrogar la concesión administrativa del centro ya ha tenido consecuencias a modo de, asegura, “una avalancha” de solicitudes de excedencias por parte del personal sanitario del departamento de salud”.

Además, se ha criticado que la Conselleria de Sanidad no haya facilitado los informes en los que basa la decisión de renovación de la concesión administrativa y se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para concentrarse mañana en defensa, dice, de los servicios públicos" y que Sanidad "no desmantele lo público", con el fin de "no perder derechos".