La plantilla del Elche prepara el derbi frente al Levante sin Rafa Mir

La plantilla del Elche Club de Fútbol regresó este lunes a los entrenamientos tras el empate ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, un partido en el que los franjiverdes lograron igualar el marcador y defender el resultado hasta el pitido final de César Soto Grado.

La sesión comenzó a las 9:15 horas en el campo municipal José Díez Iborra, con la vista puesta en el próximo compromiso liguero: el derbi frente al Levante UD, que se disputará este viernes 29 de agosto a las 19:30 horas en el estadio Martínez Valero.

La única ausencia en el césped fue la de Rafa Mir. Según informó el club, el delantero cartagenero trabajó en el gimnasio y no presenta molestias físicas. En el entrenamiento participaron cuatro jugadores con ficha del filial: Owen Bosch, Ali, Adam y Rodrigo Mendoza.

Los primeros en llegar a las instalaciones fueron los argentinos Matías Dituro y Fede Redondo, mientras que el último en aparecer fue el técnico Eder Sarabia, como suele ser habitual. Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, la plantilla realizó carrera continua alrededor del campo, ejercicios de agilidad y coordinación, y un rondo dirigido por los capitanes Pedro Bigas y Josan Ferrández.