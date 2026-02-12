El plan ‘Casi fácil’ de Elche comienza a andar con alabanzas del PP y Vox y críticas del PSOE y Compromís por los precios de las viviendas

El Consejo de Administración de la empresa pública Pimesa de Elche ha aprobado este jueves la adjudicación de enajenación a dos constructoras privadas de cuatro parcelas de titularidad municipal para la construcción de 240 viviendas de promoción pública, de las que la mercantil ligada al Ayuntamiento ilicitano recibirá en propiedad 48 pisos, que se pondrán en el mercado en régimen de alquiler a precio asequible.

De ese total de viviendas de nueva construcción proyectada, 178 serán construidas en el sector E-27 (entorno del Hospital del Vinalopó), nueve en la pedanía de Torrellano y cuatro en el barrio de Carrús.

Los restantes 59 pisos se van a edificar en el barrio del Plá, en las inmediaciones del Mercado de Sant Josep.

La adjudicación de las cuatro parcelas públicas, que forman parte del denominado plan ‘Casa fácil’ promovido por el equipo de gobierno del PP y de Vox, ha sido acordada en dos lotes distintos y los pliegos contemplan que los pisos tengan asignadas plazas de parking y cuenten con trasteros para su venta y locales comerciales.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha defendido la actuación como necesaria y el camino a seguir para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda.

Precios topados para el alcalde y desorbitados para la oposición

El alcalde de Elche ha explicado que los precios de las viviendas de promoción pública oscilarán entre los "176.000 y los 208.000 euros" lo que, ha añadido, se trata de precios “un 35 % por debajo del mercado”, pero desde la oposición municipal se ha lamentado que esos precios aludidos por el primer edil ilicitano son sin IVA por lo que, en el caso de un piso de tres habitaciones en el sector E-27, el precio de las viviendas puede superar los 250.000 euros, que es una cifra que desde el PSOE se ha calificado de “desproporcionada para poder llamarlo vivienda pública”.

Héctor Díez, portavoz del PSOE en el consistorio, ha añadido que el plan ‘Casa fácil’ proyectado por el gobierno municipal del PP y Vox representa “vivienda cara para los ilicitanos” y “jugosos beneficios para las dos constructoras” que van a ejecutar las promociones. En este sentido, el portavoz socialista ha asegurado que las dos constructoras adjudicatarias de la construcción de todas las viviendas van a tener un beneficio global de 5,9 millones de euros.

Desde el PSOE de Elche también se ha criticado que el retorno para la empresa municipal Pimesa del plan ‘Casa fácil’ por la cesión de la titularidad de las cuatro parcelas que hasta ahora han sido de titularidad pública va a ser “sólo del 20 %”.

Tampoco gusta el plan ‘Casa fácil’ del PP y de Vox a Compromís per Elx, que ha coincidido en la línea argumental con el Grupo Socialista: “Seguimos defendiendo que del total de las 240 viviendas que se van a construir, estas tendrían que haber sido viviendas destinadas a alquiler asequible”, ha señalado Esther Díez, portavoz de la formación política que también ha incidido en que el plazo de ejecución del contrato es de 36 meses, por lo que pasarán años para que la promoción de estas viviendas acabe siendo una realidad, viendo la luz únicamente las 76 viviendas de alquiler asequible de Travalón, que es la promoción que se impulsó en la pasada legislatura, con gobierno de PSOE y Compromís.