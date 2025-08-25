Una plaga de oruga ‘rosquilla negra’ obliga a cerrar temporalmente la zona ajardinada de Luvi de Petrer

La concejalía de Servicios Generales del Ayuntamiento de Petrer ha puesto en marcha este lunes una actuación de urgencia para frenar la proliferación de una plaga de la oruga conocida como ‘rosquilla negra’ que en los últimos días ha afectado de manera significativa al césped de la zona ajardinada de Luvi.

Como medida preventiva y de seguridad, el área va a permanecer cerrada al acceso y uso durante las próximas 48 horas.

Los trabajos, que están coordinados por la empresa de mantenimiento y cuidado de jardines Audeca, consisten en la aplicación de piretrinas y fungicidas para eliminar la plaga y evitar su propagación.

Una vez finalizado este plazo, personal técnico valorará de nuevo el estado de la zona para determinar si es necesario adoptar medidas adicionales.

Desde la concejalía de Servicios Generales se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que respete la restricción temporal de acceso, garantizando así la eficacia del tratamiento y evitando posibles riesgos para personas o mascotas.