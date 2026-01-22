Pinoso proyecta al mundo su Bicentenario en FITUR 202

El Ayuntamiento de Pinoso ha vuelto a llevar la esencia del municipio a la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026). En esta edición, la localidad no solo participa como un destino de interior consolidado, sino como una tierra que se dispone a conmemorar doscientos años de autonomía e identidad.

Este miércoles por la tarde, en la Plaza Central, la alcaldesa Silvia Verdú y la edil de Turismo presentaron la ambiciosa programación que convertirá a la localidad en el epicentro cultural y gastronómico del interior alicantino durante este 2026, año del Bicentenario.

En su discurso, Silvia Verdú definió a Pinoso como un "territorio de encuentro y convivencia", destacando su ubicación estratégica y su riqueza paisajística. "Pinoso es el municipio con la mayor producción de vino ecológico de la provincia de Alicante", señaló.

Entre otros eventos, se destacaron la Ruta de la Tapa, el Día del Villazgo o la Mostra de la Cuina del Pinós.

La promoción de Pinoso se extiende más allá del recinto ferial y este jueves se ha posicionado en la Plaza de Callao. A través de pantallas de gran formato y una acción de street marketing, el Ayuntamiento ha promocionado el Bicentenario en el corazón de Madrid.