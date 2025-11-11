Las empresa municipal Pimesa de Elche prevé destinar en 2026 alrededor de 17 millones de euros en materia de vivienda

El Consejo de Administración de la empresa municipal Pimesa, dependiente del Ayuntamiento de Elche, ha aprobado su programa anual de actuaciones, inversiones y financiación para el año 2026 por un total de 28,9 millones de euros.

El concejal de Estrategia Municipal., Francisco Soler, ha calificado este martes el plan como "ambicioso", subrayando que "contempla alrededor de 17 millones solo en materia de vivienda".

Soler ha señalado que "uno de los principales proyectos que finalizarán en 2026 será la rehabilitación integral del barrio de Porfirio Pascual, a lo que se sumará las intervenciones de reurbanización del entorno, con una inversión prevista de 8,7 millones de euros".

El edil responsable del área de Urbanismo ha destacado que el próximo año "también va a suponer el inicio de las obras de construcción del edificio de 45 viviendas en el barrio de San Antón destinado al realojo de familias propietarias del bloque 8 y la adquisición de las viviendas de este bloque". Además, se prevé el derribo de los cuatro bloques iniciales de la primera fase (11, 12, 13 y 14), cuyas obras ya se han iniciado en el caso del 11, junto a la demolición del bloque 8.

Del mismo modo, según ha avanzado Francisco Soler, se redactará el programa de actuación integrada para la reordenación de los solares obtenidos con el derribo de los bloques 11 a 14 y así "seguir con el proceso de renovación urbana".

Viviendas de alquiler asequible

Por otro lado, el consistorio ilicitano ha asegurado que este mes de noviembre comenzarán las obras del edificio de 76 viviendas de alquiler asequible en la zona de Travalón, con una inversión de 4,8 millones de euros.

En materia de suelo, se prevé que, tras la aprobación en 2026 del proyecto de reparcelación por el ayuntamiento, "se iniciarán las obras de urbanización de la ampliación de Elche Parque Empresarial, donde Pimesa actuará como agente urbanizador". La inversión prevista durante el ejercicio es de 3,1 millones de euros.

Francisco Soler también se ha referido al proyecto de rehabilitación del Mercado Central y adecuación del entorno, cuyas obras concluirán "a lo largo del próximo año", con una inversión establecida de cerca de 5,7 millones de euros.

Asimismo, está previsto continuar con la ejecución de las obras de construcción del Centro Sociocultural de Torrellano, que comenzaron el pasado mes de septiembre y en las que se van a invertir 2,6 millones, según el consistorio.

Cifra de negocio

Por otra parte, la cifra de negocios de Pimesa para 2026 se estima en 31,7 millones de euros, donde se incluyen 16,1 millones por ventas de terrenos en Vallongas y Saladas junto con solares en colaboración con la iniciativa privada para la construcción de viviendas protegidas. El patrimonio neto de la sociedad a 31 de diciembre de 2026 ascenderá a 61,3 millones de euros, ha concluido el ayuntamiento.