Petrer renovará el alumbrado público con una subvención de 1,4 millones de euros del IDAE

El Ayuntamiento de Petrer recibirá una subvención de más de 1,4 millones de euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que utilizará para renovar el alumbrado público y mejorar la eficiencia energética. El consistorio está trabajando en la redacción del proyecto técnico, con un plazo de tres meses para ello, y su ejecución está prevista para 2026.

Este proyecto prevé un ahorro energético superior al 70 %, e incluye la sustitución de más de 2.000 luminarias por otras de mayor rendimiento lumínico, menor potencia y contaminación lumínica, y la modernización de más de 50 cuadros de mandos para su adaptación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), así como la sustitución puntual de brazos murales deteriorados y la renovación parcial de líneas eléctricas y tierras.

Por lo tanto, con estas actuaciones, además del ahorro energético, también se espera conseguir una mejora notable en la calidad lumínica, en la reducción de costes de mantenimiento y, de este modo, obtener un impacto medioambiental positivo.

Por su parte, el concejal de Servicios Generales, Fernando Díaz, ha recalcado que este proyecto confirma el apoyo del consistorio ante la eficiencia energética y que la localidad avanza hacia un modelo de ciudad más sostenible.

Asimismo, desde el equipo de gobierno municipal reiteran el compromiso con los objetivos europeos de reducción de consumo y de emisiones.