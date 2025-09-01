Petrer incorpora a su Museo Dámaso Navarro una vitrina con replicas del ajuar funerario hallado en Cueva del Hacha.

El Museo Dámaso Navarro de Petrer ha ampliado su exposición permanente con una nueva vitrina dedicada a los restos humanos y al ajuar funerario de la Cueva del Hacha, yacimiento prehistórico, que data de la Edad del Cobre, situado en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó, en el entorno del pantano de Elda.

Ese yacimiento fue excavado en el año 1954 por miembros del Centro Excursionista Eldense y los hallazgos que realizaron se conservan en el Museo Arqueológico de Elda.

Las piezas que se exhiben en la nueva vitrina que ha montado el Museo Dámaso Navarro son réplicas en 3D de las originales y ayudan a comprender los orígenes del poblamiento en el conjunto del entorno geográfico Elda-Petrer, en el que las primeras evidencias de asentamientos se remontan a hace más de 4.000 año.

La dotación de la nueva vitrina del Museo Dámaso Navarro y la creación de las piezas que se muestran en la misma se han ejecutado con una subvención de más de 2.500 euros procedente de la Diputación de Alicante.

“Con esta nueva vitrina seguimos ampliando y mejorando la oferta del Museo Dámaso Navarro, acercando a la ciudadanía piezas que nos ayudan a comprender mejor nuestra historia y nuestras raíces”, ha destacado Fernando Portillo, concejal de Cultura y Patrimonio en Petrer que también ha subrayado que “gracias a la innovación tecnológica podemos mostrar de manera accesible y atractiva un patrimonio arqueológico de gran valor, reforzando el papel del museo como espacio educativo, cultural y turístico de referencia en la comarca”.