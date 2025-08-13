Petrer continúa concediendo licencias para convertir locales comerciales en viviendas

Petrer ha concedido 24 nuevas licencias para convertir locales comerciales en viviendas en este 2025. Esta actuación se ha podido realizar debido a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se realizó hace unos años por el Ayuntamiento de Petrer para responder al problema de la vivienda.

La mayor parte de las licencias se concentra en el barrio de La Frontera, uno de los puntos donde más impacto ha tenido esta medida desde su puesta en marcha. Según aclaran desde el consistorio, muchos de estos locales llevaban años cerrados y, según las previsiones, las obras de reforma y adaptación podrían finalizar antes de que acabe el año.

Por su parte, David Morcillo, concejal de Urbanismo, ha recalcado que no cualquier local puede convertirse en vivienda, ya que, desde dicha área, se revisa cada proyecto para garantizar que cumpla las condiciones de habitabilidad y evitar la creación de zulos o infraviviendas.

Desde el Ayuntamiento también han querido recordar que Petrer fue una de las primeras ciudades en impulsar esta medida mediante un cambio de ordenanza, que hoy se consolida como una solución viable tanto desde el punto de vista social como económico. Además de dar respuesta a la necesidad de vivienda, está generando inversión privada y contribuyendo a la regeneración urbana.

En 2024, la cifra de locales comerciales convertidos en vivienda en el municipio fue de 42, de las que el 65 % están ubicadas en la zona de La Frontera, el 30 % en la zona del Guirney y el 5 % restante en diferentes zonas de la población.