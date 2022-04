Pena máxima para el Elche: un penalti a favor y nueve en contra.

El Elche regresa este sábado a su realidad en el estadio Martínez Valero. Esa que le sostiene con cuatro puntos de ventaja por encima de los lugares de descenso. Y esa misma que le tiene preocupado, indignado y enrabietado por el trato que viene recibiendo por parte de los árbitros desde que comenzó la temporada. Las quejas se remontan al primer partido de Liga, en el estreno ante el Athletic Club. Desde entonces, de lo que se consideró como un hecho puntual que a lo largo del calendario terminaría por compensarse, se ha pasado a una evidencia preocupante por las numerosas acciones en contra que han pesado en contra de los intereses de los ilicitanos.

El balance de penaltis señalados a favor y en contra no deja lugar a dudas. El Elche es el equipo al que menos faltas en el área le han pitado a favor a lo largo de la temporada y el segundo al que más le han penalizado. Sólo ha lanzado uno y ha recibido nueve. Ningún otro equipo se acerca a esa diferencia de menos ocho en penaltis en contra, sin que los franjiverdes se hayan caracterizado ni por ser uno de los equipos que más faltas realiza ni de los que más tarjetas ha merecido. Eso sí, ante la duda, los ilicitanos han sido castigados en las jugadas polémicas sin contemplación. En muchas ocasiones, la vara de medir, incluso en el mismo encuentro, ha sido diferente para marcar la incidencia de algunos contactos o manos en el área.

Al Elche sólo le han concedido un penalti a favor esta temporada. Fue el que marcó Fidel ante el Cádiz, que supuso el 1-0, en un partido en el que también se señaló otro en contra de los ilicitanos y que Álex Fernández estrelló en el palo. En los otros 30, ni dudas. Sin embargo, sí que ha habido motivos para las quejas. A destacar, la acción ante el Granada, en la última jornada de la primera vuelta, en la que no se apreció un puñetazo de Maximiano sobre la cara de Carrillo tras un remate del delantero argentino. En ese duelo directo fue expulsado Diego González y a Guido Carrillo le anularon otro gol.

Frente al Barça, Hernández Hernández sí fue al VAR para revisar unas manos de Barragán, que terminaron con penalti y el gol de Memphis para poner el 1-2. Con ese resultado, a la postre definitivo, ni siquiera fue a revisar otras manos de Jordi Alba, minutos después. Hubo otros en contra muy protestados, como el señalado a Fidel ante Osasuna o a Gonzalo Verdú, en la victoria ante el Espanyol. En todos esos partidos, el resultado se resolvió por la mínima y la línea entre puntuar y no hacerlo es mínima.

Sin el VAR, el Elche estaría a 12 puntos del descenso

La incidencia del VAR ha penalizado los intereses del Elche. En principio, no debería llamar la atención porque el videoarbitraje llegó para hacer más justicia en las jugadas polémicas. La realidad es que el criterio de cuándo entra en acción la sala VOR tampoco ha quedado claro. Sin esa segunda opinión, el Elche sumaría 37 puntos y estaría virtualmente salvado, con un Granada marcando el descenso con 25 puntos (los nazaríes, con VAR, suman cuatro puntos). En ese balance también debe contar cuándo no ha intervenido a pesar de las acciones dudosas que han podido ocurrir en el terreno de juego, como en el gol fantasma de Valencia, el puñetazo de Maximiano ante el Granada o las manos de Alba, que no se revisaron, ante el Barça.

Penaltis pitados a favor en cada equipo de Primera División hasta la 31ª jornada

Real Madrid 10

Levante 9

Real Sociedad 8

Valencia 8

FC Barcelona 7

Real Mallorca 7

Alavés 7

Celta 6

Osasuna 6

Cádiz 5

Athletic 5

Villarreal 5

Espanyol 4

Atlético 3

Rayo 3

Elche 1

Penaltis pitados en contra en cada equipo de Primera División hasta la 31ª jornada

Penaltis

Cádiz 10

Elche 9

Rayo 9

Alavés 8

Celta 8

Real Mallorca 8

Atlético 7

Valencia 6

Levante 5

Villarreal 5

Real Sociedad 5

Osasuna 4

Real Madrid 3

Athletic 3

FC Barcelona 3

Espanyol 3