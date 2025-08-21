La película 'La Festa' vuelve este viernes a los cines de Santa Pola

Tras dos días con el cartel ‘completo’ en las proyecciones en Santa Pola del documental ‘La Festa’, dirigido por Manuel Gutiérrez Aragón y el ilicitano Pablo Mas, la cinta va a volver a proyectarse en la localidad pesquera. Va a ser este viernes y tanto el martes como el jueves de la próxima semana.

El documental podrá disfrutarse en las salas de cines del centro comercial PolaMax con sesiones a las 19:50 horas. ‘La Festa’ es un documental que recorre las representaciones del Misteri d’Elx que están contadas a través de una mirada personal de los directores.

Por otro lado, la producción ha sido proyectada recientemente con gran éxito de público y buena crítica en la Sección Oficial Internacional del festival de cine documental de Creta, en Grecia.