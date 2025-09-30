Una pelea en el Jardín de Andalucía de Elche deja dos personas atendidas por heridas de arma blanca

Una pelea en el Jardín de Andalucía de Elche, emplazado en el barrio El Toscar, se ha saldado en la noche de este pasado lunes con dos personas atendidas por heridas de arma blanca de poca consideración provocadas y un menor de edad de 16 años detenido como presunto autor de la agresión.

La noticia la ha adelantado en la mañana de este martes el diario Información y fuentes policiales han explicado que, al parecer, la pelea se produjo alrededor de las 22:20 horas estando implicadas al menos cinco personas.

Dos de ellas acudieron al Punto de Atención Sanitaria (PAS) del centro de salud El Toscar para ser atendidos por heridas de escasa gravedad. Uno de los implicados presentaba heridas en una mano y el otro en el torso.

Los agentes de la Policía Local ilicitana que se movilizaron al lugar arrestaron a uno de los presuntos agresores, atendiendo a la descripción que les fue facilitada por los heridos.

La Policía Nacional de la Comisaría de Elche ha abierto una investigación para esclarecer los motivos de la pelea, tratar de identificar al resto de implicados y localizar a un segundo implicado en la agresión.