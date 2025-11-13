Paula Vázquez recibe en Elda la distinción Mejor Calzada 2025

La presentadora de televisión Paula Vázquez ha recibido en la noche de este pasado miércoles en Elda el premio Mejor Calzada 2025 en un acto celebrado en el Teatro Castelar que estuvo arropado por el conjunto del sector zapatero de las comarcas del Vinalopó.

Paula Vázquez recibió el galardón como embajadora del calzado femenino, convirtiéndose en la vigésimo primera mujer que posee ese reconocimiento y convirtiéndose en embajadora del calzado eldense.

El galardón Mejor Calzada de España está impulsado por el Ayuntamiento de Elda y la Fundación Museo del Calzado.

Antes de la celebración de la gala de entrega del premio, Paula Vázquez visitó el Bulevar de la Mejor Calzada, que está ubicado en la calle Dahellos de Elda, donde se descubrió una placa conmemorativa, que se suma a las de las veinte mujeres que han recibido este prestigioso galardón a lo largo de su historia.

Paula Vázquez en la calle Dahello de Elda. | Ayuntamiento de Elda

Ese bulevar rinde homenaje a las mejores calzadas de España a través de placas instaladas en el pavimento, en las que figuran los nombres y años de reconocimiento de todas las premiadas.

Además, Vázquez ha sido recibida formalmente en el Ayuntamiento del municipio de la comarca del Medio Vinalopó donde ha firmado en el Libro de Honor.

A También ha estado en el Museo del Calzado.