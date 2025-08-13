El Patronato del Misteri d’Elx se reúne para la sesión pública anual en el Ayuntamiento

La sesión pública anual del Patronato del Misteri d’Elx ha tenido lugar el 13 de agosto a las 11:30 horas. En ella han estado presentes miembros del Patronato, de la Generalitat y del Ayuntamiento; allí se ha recalcado el trabajo que la entidad hace durante todo el año y las mejoras que piden para años siguientes.

El conseller de Cultura, J. Antonio Rovira, ha recalcado el compromiso que tiene la Generalitat con el municipio ilicitano, recordando las visitas pasadas del presidente Carlos Mazón a la localidad y su promesa relacionada con la restauración del manto de la Virgen. Además, Rovira también ha expresado la importancia del Misteri d’Elx a nivel autonómico y nacional.

Por su parte, el obispo Ignacio Munilla ha pedido la restauración de la basílica, recalcando su importancia como pieza clave y base de este patrimonio cultural.

Esta sesión ha continuado con la aprobación de la memoria anual de actividades donde la vicepresidenta ejecutiva Mayte Botella ha presentado dicha memoria a todos los presentes de esta sesión pública.

En esta sesión han estado presentes J. Antonio Rovira, conseller de Cultura; Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante; Mayte Botella, vicepresidenta ejecutiva del Patronato; y Pablo Ruz, alcalde de Elche, entre otros miembros del consistorio, de la Generalitat y de la entidad gestora encargada del Misteri d’Elx.

Asimismo, todos los presentes le han dedicado palabras de apoyo a Francisco Borja y también le han deseado una pronta recuperación.