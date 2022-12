Pastore: "Messi y Maradona son distintos en la comunicación, pero motores con el mismo mensaje: el de un campeón que nunca se relaja y que siempre quiere ganar"

El Mundial de Qatar no sólo reúne a las mejores selecciones del planeta. También congrega a estrellas de talla internacional que conviven durante tres semanas en torno a una cita especial para aficionados, futbolistas y leyendas. Entre ellos se encuentra Javier Pastore. El Flaco, que en el mercado de invierno dejará el Elche para buscar mejor suerte en otro destino, está viviendo desde la grada esta Copa del Mundo como un aficionado más de Argentina, su selección.

Pastore fue compañero en la albiceleste de Lionel Messi, al que ahora considera el mejor del mundo y al que compara con el otro gran referente de la historia del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, técnico que le hizo debutar con la absoluta: "Ambos son motores. Distintos en la comunicación, pero con el mismo mensaje: el de un campeón que nunca se relaja y que siempre quiere ganar", ha asegurado en declaraciones a Skysport24.

Con Argentina se muestra optimista porque "es una Argentina que inspira mucho y la gente cree en ella; la afición estuvo increíble en el último partido". De Messi destaca cómo ha sido capaz de dejar atrás las críticas en torno a su rendimiento con la selección, que contrasta con los títulos y el protagonismo que era capaz de acumular con el Barça: "El título en la Copa América le quitó un peso y ahora toda la afición están con él al cien por cien. Eso le ha hecho bien y lo está demostrando en cada partido”. "Ante Australia hizo un partido bonito y completo. Tras el 2-1 se llevó al equipo de la mano , empezó a buscar el balón, a regatear y a meter portería él solo. Está liderando al equipo; todos esperamos eso de él porque es el mejor jugador del mundo", insiste.

Sobre su futuro, Pastore no descarta ninguna opción, si bien su deseo pasa por seguir jugando en Europa. En el Palermo sueñan con su regreso, después de los dos grandes años que vivió allí. En el Elche, por culpa de las lesiones, no ha podido responder a las expectativas aunque reconoce que su deseo es "terminar jugando durante los últimos años de mi carrera". "Con el Elche decidimos "no seguir juntos porque porque no jugaba de forma continuada y para el club no era bueno que estuviese sin jugar". Clubes de la MLS, Turquía, Brasil y Arabia se han interesado por su posible fichaje.

Del Palermo italiano afirma que "por suerte, ascendió a la Serie B, y el equipo se está recuperando bien; allí pasé dos años magníficos", sin más, pero dejando la puerta abierta a lo que pueda pasar a partir del 19 de diciembre, una vez finalizado el Mundial. "Ahora quiero disfrutar "como un hincha más" . "Estoy en Qatar para apoyar a Argentina en la Copa del Mundo y quiero lo mejor para la afición y para ellos. Por eso, aún no he pensado en ningún equipo. A partir del 19 de diciembre comenzaré a moverme para ver qué ofrece el mercado. Entonces tomaré una decisión", concluye.