La pasarela peatonal del barrio Altabix-Universidad de Elche se colocará en noviembre

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha avanzado este martes que la pasarela peatonal que se está construyendo sobre las vías del tren a su paso por el barrio Altabix-Universidad será colocada a lo largo del próximo mes de noviembre, con lo podrá entrar en funcionamiento a finales de este año o principios de 2026.

Con una inversión de 2,7 millones de euros, Pablo Ruz ha incidido en que la actuación que se está ejecutando va a ir acompañada de la reurbanización del entorno sobre la que se está levantando una pasarela peatonal que permitirá a estos salvar las vías del tren a su paso por esa zona, conectando el barrio Altabix-Universidad con la zona de Mesalina.

“Es una de las inversiones más esperadas para el barrio de Altabix que conseguimos desatascar con los organismos pertinentes y que hoy, un año después, vemos como avanza y será una realidad en los próximos meses” ha señalado Pablo Ruz.

La construcción de esa pasarela peatonal avanza en estos momentos con la creación de las estructuras de hormigón sobre los dos taludes y está previsto que la pasarela, cuya construcción se está llevando a cabo en la ciudad de Murcia, se coloque durante el penúltimo mes del año, al igual que las rampas de la misma.

Pablo Ruz ha recordado que esta actuación va acompañada de la reurbanización del entorno accesible a peatones y personas con movilidad reducida, bicicletas, zonas verdes e iluminación led. Además, en los laterales interiores de la pasarela se instalará una malla metálica de protección que no impedirá la visión de los usuarios.

“Seguimos cumpliendo compromisos que es, en definitiva, lo que a nosotros nos mueve; somos conscientes que esta obra va a suponer una inyección de muchas cosas buenas para todo este entorno” ha concluido el alcalde de Elche.