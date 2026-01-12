La pasarela peatonal de Altabix de Elche podrá ser inaugurada a finales del mes de febrero

El Ayuntamiento de Elche estima que para finales del mes de febrero se pueda inaugurar la nueva pasarela peatonal sobre las vías del tren en el barrio Altabix-Universidad.

La infraestructura ha sido colocada en la madrugada del pasado sábado al domingo. Su tablero tiene 44 metros de largo y una anchura de 5,5 metros.

Para concluir la actuación, falta la creación de las rampas de accesos a la misma a ambos lados de la vía.

Más tarde, probablemente para primavera, se acometerá el ajardinamiento de la zona proyectado como acción complementaria a un proyecto demandado desde hace años por los vecinos de la zona.

No en vano, tal y como ha recalcado el alcalde de Elche Pablo Ruz se lleva esperando “once años” la construcción de esa pasarela peatonal: “Ya están finalizando los trabajos de colocación de la pasarela peatonal que unirá dos sectores del barrio de Altabix y el objetivo es que en el plazo de un mes ya esté en funcionamiento”, ha afirmado Ruz durante la visita a la zona que ha realizado este lunes, que ha recordado que cuando el PP y Vox llegaron al gobierno local en mayo del año 2023 “no había nada aprobado” en torno a ese proyecto.

La pasarela peatonal está formada por más de 2000 piezas que se han fabricado por bloques en Orihuela: “Este era un compromiso de este gobierno con este barrio y con toda la población de Elche y estamos absolutamente satisfechos porque lo hemos cumplido y pronto vamos a poder disfrutar de esta pasarela”, ha recalcado Aurora Rodil, Teniente de Alcalde de Vox.