“Me parece increíble que haya guerras a estas alturas del siglo XXI”

Rafa Nadal se ha referido a la guerra desatada en Ucrania ante la invasión iniciada desde Rusia. El tenista español, tras alcanzar las semifinales del Abierto de Acapulco, ha asegurado que le parece “increíble que haya guerras a estas alturas del siglo XXI”. “Esa es la realidad, es algo que se escapa de mi cabeza en todos los sentidos”, ha lamentado.

Nadal ha aclarado que su punto de visto sobre este preocupante conflicto bélico “no es como tenista, sino la opinión que se puede tener como ciudadano”. “Me sacas del puro tenis y mi opinión es, en ese sentido, como la de cualquier otra persona”, ha señalado.

El deportista mallorquín, número 5 del mundo, no ha querido entrar a valorar cuál es el origen de esta guerra, sino que ha querido apuntar a una solución inmediata: “No quiero hablar de culpables ni de cuál es el problema o no. A estas alturas y en el siglo en el que estamos, me parece increíble que haya guerras. No lo puedo comprender”. “Ojalá que se termine lo antes posible y haya los menos afectados y pérdidas posible. Ojalá esto se termine ya porque, al final, las noticias son incomprensibles y desoladoras”, ha concluido.