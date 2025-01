‘Paleolight’, la exposición del Museo Paleontológico de Elche que reconstruye los paisajes y vegetación del pasado

Hasta este próximo viernes, día 31 de enero, se puede visitar en el Museo Paleontológico de Elche (MUPE) la exposición 'Paleolight', que muestra, por primera vez, una serie de reconstrucciones de paisajes del pasado que han sido objeto de publicación en prestigiosas revistas científicas de ámbito internacional como 'Quaternary Science Reviews', 'Journal of Human Evolution', 'Science News' o 'National Geographic'.

El espacio de exposiciones temporales del MUPE se acoge la exposición, que se puede visitar de martes a sábado de 10:00 14:00 horas y de 15:00 a 18:00.

Las diferentes obras que integran la muestra han sido creadas por Gabriela Amorós, que dirige el grupo de Ecce Homo de la Universidad de Murcia, al tiempo que son resultado del trabajo llevado a cabo por un grupo interdisciplinar de científicos y artistas.

La iniciativa ha sido pionera en la especialidad de representación pictórica de paleopaisajes.

Desde el MUPE se ha explicado que a partir de los fósiles encontrados en yacimientos se puede conocer la paleovegetación existente y, con ello, obtener información acerca de aspectos ambientales, geográficos y climatológicos del entorno, pero también de los hábitos alimenticios de los animales que en su momento vivían.

Todos estos datos científicos sirven para, a través del paleoarte, representar visualmente la vida en el pasado.

"Se trata, sin duda, de una exposición que nos sumerge y nos invita a conocer un paisaje donde ciencia y arte se dan la mano en una simbiosis extraordinaria" ha explicado Ainara Aberasturi, directora del MUPE.

Las diferentes obras que componen la exposición han sido realizadas al amparo de varios proyectos nacionales desde la Universidad de Murcia, la Fundación Séneca, el Proyecto Orce de la Universidad de Granada e internacionales (European Research Council y Social Sciences and Humanities Research Council), como el Proyecto Subsilience (ERC desde la Universidad de Cantabria) y el Proyecto MIRA (SSHRC desde The University of Winnipeg, Canadá.