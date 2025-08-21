MERCADO

Pablo Valencia competirá con Ramon Vilá por la portería del Eldense

El guardameta de 24 años llegará al Nuevo Pepico Amat en las próximas horas

Paco Torres

Elche |

El Eldense continúa perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada en Primera RFEF, que comenzará el 30 de agosto a partir de las 19:15h con la visita al Nova Creu Alta para enfrentarse al Sabadell.

La próxima incorporación será Pablo Valencia, portero navarro de 24 años que llegará en las próximas horas al Nuevo Pepico Amat. El guardameta se encontraba sin contrato tras finalizar su vinculación con Osasuna.

En el último curso disputó 22 encuentros con Osasuna Promesas, encajando 36 goles y contribuyendo a la permanencia del filial rojillo, que terminó un punto por encima del Barça Atlètic, primer equipo en puestos de descenso. Durante la segunda vuelta, además, estuvo en dinámica de primer equipo a las órdenes de Vicente Moreno, entrando hasta en 15 convocatorias, aunque sin llegar a debutar en Primera.

Con su fichaje, el Eldense sumaría 17 movimientos en este mercado de traspasos y cierra la portería, donde Pablo Valencia competirá con Ramon Vilá por la titularidad. El objetivo del club azulgrana es reforzar al máximo la plantilla para luchar por el regreso a Segunda División.

