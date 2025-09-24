Pablo Ruz fija en 2026 el inicio de las obras de rehabilitación del antiguo convento de Las Clarisas de Elche

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha asegurado que las obras que permitirán la transformación del antiguo convento de La Clarisas de la ciudad ilicitana en el futuro Museo de Arte Contemporáneo Valenciano arrancarán a lo largo del próximo año.

En esos términos se ha expresado este pasado martes el primer edil ilicitano tras asistir en Les Corts a la celebración del Debate de Estado de la Comunitat durante el que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, reiteró la intención del gobierno autonómico de que ese nuevo museo quede ubicado en Elche.

Para crear el Museo de Arte Contemporáneo Valenciano es preciso rehabilitar el antaño convento de la congregación de Las Clarisas, que es una actuación que va a ser asumida por el Ayuntamiento de Elche a través de la financiación procedente del gobierno valenciano. En este sentido, el alcalde de Elche ha señalado que “en breve” se va a firmar el primer convenio entre el consistorio ilicitano y la Generalitat que posibilitará que el proyecto pueda comenzar a dar pasos. Según Ruz, ese convenio tendrá una dotación económica de unos 200.000 euros y a partir de él, durante el próximo año 2026, se sucederán otros de mayor cuantía para la ejecución de las obras.