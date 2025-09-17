Pablo Ruz, alcalde de Elche, sobre el PSOE: “Es muy grave que en el contexto de una rueda de prensa haya dicho la ubicación de mi casa”

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha expresado en primera persona este miércoles su enojo después que, según ha incidido, en “el contexto” de una rueda de prensa de prensa el PSOE, la concejala Patricia Maciá, aludiera el martes a la ubicación exacta de su vivienda en una pedanía del Camp d’Elx después de haber denunciado un posible trato de favor hacia el alcalde en la concesión de dos licencias de obras relativas a su chalé, que es una situación que el equipo de gobierno se negó posteriormente.

Los socialistas han asegurado que las dos licencias solicitadas por el alcalde se han aprobado en un tiempo que han considerado “récord”, por debajo de la media de tiempo de demora con la que ese tipo de licencias se están aprobado.

Respecto al emplazamiento de su vivienda particular, Pablo Ruz ha calificado el asunto de “muy grave” y ha reiterado, como avanzó el martes el portavoz adjunto del gobierno local Claudio Guilabert, que va a presentar una denuncia por ese hecho ante la Agencia Española de Protección de Datos, sin descartar llevar el asunto a la Justicia ordinaria a modo de querella.

Además, el alcalde de Elche ha añadido que hará “responsable” a los socialistas si su vivienda, él o alguien de su familia sufriese algún tipo de ataque.