Pablo Ruz, alcalde de Elche, insiste: “El Gobierno central ha abandonado el barrio de San Antón”

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha acordado en su reunión de este jueves la firma del convenio con la Generalitat Valenciana que va a permitir la ejecución de la construcción en el barrio de San Antón del nuevo edificio de 45 viviendas, que se destinará a los vecinos que de las viviendas del bloque 8 de la calle Palombar que tuvo que ser desalojado de emergencia antes de verano.

El convenio contempla una dotación de 2,5 millones de euros, con financiación plurianual por parte del gobierno autonómico, el Ayuntamiento y los vecinos propietarios de los pisos.

En este sentido, Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha lamentado y denunciado una vez más que el Gobierno central, el Ministerio de la Vivienda, “se ha desentendido” de la actuación en San Antón y “ha abandonado” el barrio.

El gobierno municipal de Elche maneja la previsión de que se podrá estar en condiciones de iniciar las obras del nuevo edificio a lo largo del segundo trimestre del próximo año.

El edificio proyectado tendrá 45 viviendas, un local comercial

y dos sótanos de parking con 44 plazas.

La actuación tendrá un presupuesto global de 5,8 millones de euros para la construcción de ese inmueble, reurbanización de la zona y demolición del viejo bloque 8.

La construcción del nuevo edificio tendrá un plazo de ejecución máximo de dos años.

Entrada en las viviendas del bloque 8

Por otro lado, el alcalde de Elche ha explicado que cuando comiencen los trabajos de derribo del edificio de la calle Palombar se planificará el acceso a las viviendas para que los vecinos puedan recoger los enseres y pertenencias que quieran.