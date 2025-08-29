Owen Bosch estará con la Selección Española Sub-19 en el Pinatar Arena

El guardameta del Elche, Owen Bosch, ha sido convocado por la Selección Española Sub-19 para disputar los partidos de preparación que tendrán lugar en el Pinatar Arena (Murcia) del 1 al 9 de septiembre. España se medirá a los siguientes rivales: Países Bajos (3 de septiembre, 19:00 h), Inglaterra (6 de septiembre, 11:00 h) y Ucrania (9 de septiembre, 10:30 h).

El combinado nacional, subcampeón de Europa, buscará seguir preparando a sus futbolistas en un escenario ya habitual para sus concentraciones, San Pedro del Pinatar. En esta ocasión, será David García Cubillo quien dirija al equipo, ya que Paco Gallardo viajará con la Sub-20 a Francia para preparar el Mundial de Chile.

El guardameta franjiverde, Owen Bosch ha disputado toda la pretemporada en el primer equipo, a las órdenes del técnico vasco Eder Sarabia. Aunque con la reciente incorporación de Iñaki Peña, todo indica a que su lugar este curso 25/26 será como el del primer portero en el Elche Ilicitano.

Para esos tres compromisos de la Selección Española Sub-19, Owen Bosch tendrá la competencia en la portería de: Manuel González (Real Betis Balompié) y Simón García (Athletic Club). Esta llamada supone la primera convocatoria del portero valenciano con la Selección Española Sub-19.