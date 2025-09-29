Otro récord a tiro para el Elche: ser el recién ascendido con más jornadas invicto en el inicio

La victoria del Elche ante el Celta, además de colocar al equipo franjiverde en puesto de Champions League, deja otro récord a tiro. Ningún recién ascendido ha logrado encadenar ocho partidos sin perder en el inicio de Liga, por lo que los ilicitanos batirán otra marca si son capaces de puntuar ante el Alavés en Mendizorroza. El partido se jugará este próximo domingo a las 14:00 horas.

Hacía más de treinta años que un recién ascendido no aguantaba siete partidos sin perder en el inicio. El Elche ya ha igualado ese registro con el triunfo contra el Celta de Vigo. Fue el Murcia, en el curso 1983-1984, el último conjunto que lo consiguió. Antes, fue el Zaragoza de la temporada 1972-1973. Curiosamente, ambos cayeron por primera vez en la octava jornada.

El Elche está siendo la sensación de este arranque en Primera División. Suma diez puntos de doce posibles en el Martínez Valero, haciendo de su feudo un auténtico fortín. Por si fuese poco, ya se ha convertido en el único equipo invicto junto al Barcelona. El Real Madrid perdía esa condición tras encajar una 'manita' en el derbi frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Por el momento, todo son buenas noticias para el cuadro franjiverde. Los delanteros están finos de cara a portería y cada vez es más difícil generarle peligro. A Eder Sarabia le están funcionando las rotaciones y el equipo ilicitano no nota los cambios de un partido a otro. Tampoco las bajas están haciéndole demasiado daño. En las dos últimas jornadas no han podido estar ni Neto ni Mendoza.

Pase lo que pase en el último partido de la séptima jornada, el Elche pasará la jornada en cuarta posición. Ese puesto daría acceso a la próxima edición de la Champions League si finalizase la temporada, aunque lo más importante es que ya le saca ocho puntos a los puestos de descenso. La permanencia es el objetivo del conjunto franjiverde en su regreso a la máxima categoría.