La crónica del tiempo

El otoño continúa mostrándose con temperaturas frescas en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Plaza de Baix de Elche.
Plaza de Baix de Elche. | Onda Cero Elche

Este último martes del mes de octubre se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como un día con una mañana soleada y una tarde en la que la nubosidad irá aumentando. Al final de la jornada el cielo estará nublado y no se descarta que pueda registrarse alguna lluvia, que en caso de llegar será débil.

El viento va a soplar flojo y las temperaturas máximas van a rondar en Elche y Crevillent los 22 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se van a alcanzar los 21.

Para mañana miércoles se espera una jornada con nubosidad variable y posibilidad de alguna precipitación débil ocasional.

De cara a los siguientes días ascenderán un poco las temperaturas en días con alternancia de nubes y claros y vientos flojos de poniente.

