Omoda 9, alta gama al alcance de casi todo el mundo

El nuevo Omoda 9 SHS aterriza en Europa como una de las propuestas más ambiciosas del fabricante chino, una marca que sigue ampliando horizontes con paso firme. Este SUV híbrido enchufable llega con un enfoque claro, ofrecer lo mejor del segmento premium a un precio que no rompa los esquemas. Lo hemos probado gracias a la unidad que nos dejo Alimotor, concesionario oficial de Omoda y Jaecoo para elche y comarcas del Vinalopó , además de para vega Baja, y esto es lo que nos ha parecido.

Diseño, un SUV con presencia de lujo

Con 4,78 metros de largo, el Omoda 9 no busca pasar desapercibido. Su imponente frontal, la gran parrilla con detalles cromados, los faros estilizados y una línea de cintura marcada le otorgan un aspecto muy sofisticado. En directo, transmite más de lo que cuesta. Su estética podría colocarlo perfectamente junto a modelos como el Volvo XC60 o el Mercedes GLC, y no desentonaría en absoluto. Es un vehículo “grande” en todos los aspectos, con lo que no se adapta a según que plazas de garaje.

Interior, un salto cualitativo sorprendente

El habitáculo es, sin duda, uno de sus puntos fuertes. El diseño de las superficies, la calidad de los materiales y la atención al detalle llaman la atención desde el primer momento. Tapicería en cuero tipo Nappa, una doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, iluminación ambiental, mandos bien integrados y una sensación de lujo difícil de encontrar en este rango de precio.

Los asientos delanteros, con ajuste eléctrico, ventilación, calefacción y función masaje, refuerzan aún más esta impresión. Las plazas traseras, por su parte, ofrecen gran espacio tanto para piernas como para la cabeza, y el maletero con 660 litros de capacidad es más que suficiente para el día a día e incluso viajes largos en familia. En este aspecto sigue la tendencia de los fabricantes asiáticos en cuanto al tamaña de los maleteros, que tienden a ser pequeños, si bien es verdad que la batería ocupa espacio y penaliza la capacidad de carga.

Mecánica, potencia y autonomía para el día a día y más allá

El Omoda 9 SHS 4x4, monta un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor 1.5 turbo de gasolina y tres motores eléctricos (dos en el eje delantero y uno en el trasero), que en conjunto desarrollan 535 CV y 650 Nm de par. ¿El resultado? Una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4,9 segundos. Impresionante para un SUV de su tamaño.

La batería, de 34,4 kWh de capacidad, le otorga una autonomía eléctrica de hasta 145 kilómetros (WLTP), una cifra difícil de igualar en su categoría. Además, permite carga rápida a 70 kW, logrando pasar del 30% al 80% en unos 25 minutos. Si combinamos la batería con el depósito de gasolina de 70 litros, se puede alcanzar una autonomía total superior a los 1.100 kilómetros.

Una dinámica de conducción basada en confort ante todo

La conducción del Omoda 9 pone el foco en el confort. Su sistema de suspensión electromagnética suaviza bien las irregularidades del terreno y permite una marcha silenciosa y estable. Cuenta con hasta seis modos de conducción, incluyendo un modo puramente eléctrico, uno híbrido y otro de tracción total.

Sin embargo, su orientación no es deportiva. El peso del conjunto (más de 2.200 kg) y una dirección algo artificial restan precisión en curvas rápidas. La suspensión también tiende a ser blanda, lo que, aunque ideal para viajar cómodamente, no lo convierte en el SUV más dinámico del segmento.

Equipamiento de serie con tecnología al máximo nivel

Uno de los grandes atractivos del Omoda 9 es su equipamiento cerrado y muy completo, sin necesidad de opciones adicionales:

Doble pantalla curva de 12,3"

Sistema de sonido Sony con 14 altavoces (incluidos en los reposacabezas)

Android Auto y Apple CarPlay

Carga inalámbrica rápida de 50 W

W Iluminación ambiental multicolor

Cámara 360º

Paquete completo de ayudas a la conducción (ADAS), con 19 asistentes de serie, incluyendo control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenada automática y asistente de tráfico.

Precio de Omoda 9, un lujo racional

El Omoda 9 SHS tiene un precio de tarifa a día de hoy de 52.900 euros, pero con descuentos de lanzamiento, campañas de la marca y el Plan MOVES III, puede situarse por debajo de los 40.000 euros, una cifra difícil de igualar teniendo en cuenta sus prestaciones y equipamiento.

Además, incluye una garantía de 7 años o 150.000 km, ampliada a 8 años o 160.000 km para la batería.

¿El Tesla chino del segmento premium?

El Omoda 9 SHS es uno de esos coches que hacen replantearse lo que uno espera por el precio que paga. Tiene potencia de sobra, una autonomía eléctrica de primer nivel, un interior digno del segmento premium y todo el equipamiento imaginable. ¿El secreto? Un precio contenido que lo convierte en una de las mejores opciones para quien busca un SUV de gama alta sin pagar el precio de una gran marca europea.

¿Es perfecto? No. Su comportamiento dinámico no enamora al conductor más exigente. Pero su propuesta racional es tan fuerte, que fácilmente puede convencer a quien busca lujo, tecnología, eficiencia y espacio sin romper la hucha.

Ficha técnica destacada: